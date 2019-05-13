Руководитель хора Пятницкого: Фестиваль «Факел» стал кузницей талантов для профессиональной сцены
12 мая в Сочи состоялась пресс-конференция, посвященная открытию заключительного тура VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»
На брифинге высокую оценку творческому конкурсу дала председатель жюри, народная артистка России, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.
«Факел» — это кузница талантов и новых кадров для профессиональной сцены», — заявила она. В качестве примера Пермякова назвала выходцев из «Факела», ныне профессиональных артистов Вадима Константинова и Людмилу Изюмову.
«У творческих коллективов Газпрома есть чему поучиться. Здесь полная свобода творчества. Они осваивают современные сценические технологии. Я каждый раз приезжаю на фестиваль с огромным желанием, потому что обязательно увижу здесь что-то новое», — призналась руководитель судейской коллегии.
Кроме того, во время пресс-конференции заместитель начальника департамента ПАО «Газпром», член оргкомитета по проведению фестиваля Роман Сахартов, рассказал о планах расширения «Факела» за счет приглашения зарубежных участников. Он напомнил, что в этом году в Сочи приехали гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана и Боливии. Заместитель генерального секретаря Союза работников культуры и искусства, режиссер, представляющий Китайскую Национальную нефтегазовую корпорацию, Чжао Хуншен отметил, что на фестивале исполнят новый гимн « Российско-китайский огонь», посвященный дружбе двух стран.
Представляющая делегацию Вьетнама госпожа Нгием Тху Лан поблагодарила «Газпром» за возможность принять участие в фестивале и рассказала о том, что вьетнамские артисты исполнят номера с национальным оттенком.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков обратил внимание журналистов, что фестиваль способствует укреплению корпоративных связей и формированию корпоративной культуры компании.
Как сообщали Юга.ру, организатором заключительного тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
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