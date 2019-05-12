Крупный пожар произошел на рыбзаводе в адыгейском поселке Яблоновском
В поселке Яблоновском Адыгеи вечером 12 мая произошло возгорание складов рыбзавода
Огонь распространился на площади 500 кв. метров. Горели сдаваемые в аренду складские помещения рыбзавода, находящегося на улице Промышленной, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.
По словам собеседника, в 19:00 возгорание локализовали, в 20:31 пожар потушили. В тушении участвовали десять пожарных, которые задействовали четыре машины.
Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину возгорания, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
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