Крупный пожар произошел на рыбзаводе в адыгейском поселке Яблоновском

Огонь распространился на площади 500 кв. метров. Горели сдаваемые в аренду складские помещения рыбзавода, находящегося на улице Промышленной, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

По словам собеседника, в 19:00 возгорание локализовали, в 20:31 пожар потушили. В тушении участвовали десять пожарных, которые задействовали четыре машины.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину возгорания, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.