Краснодарец ранил ножом двух человек во время драки в кафе на улице Красной

В Краснодаре в кафе 10 мая произошла драка, во время которой два человека пострадали

Это случилось в 7:30 в кафе на улице Красной. Между двумя компаниями произошла ссора. Одной из них не понравились громкие разговоры за соседним столиком.

«Из словесной перепалки завязалась драка. Один из участников нанес двум своим оппонентам ножевые ранения», — рассказал 12 мая порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавших доставили в больницу. Они находятся там до сих пор. Мужчина, который нанес ножевые ранения, скрылся с места происшествия. Его задержали дома в тот же день.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровья двум и более лицам). Мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.