Дайверы показали видео с картинами Айвазовского с парохода, затонувшего более века назад у берегов Крыма
Дайверы 11 мая показали видеозапись помещений парохода, который затонул в 1895 году недалеко от Крымского полуострова
Летом 2018 года дайверы экспедиции «Нептун» нашли в Крыму на борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу» около десяти картин, принадлежавших, предположительно, кисти Ивана Айвазовского. Судно находится на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе полуострова, сообщает RT.
По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, версию о том, что это картины Айвазовского, подтверждают работники музея Айвазовского в Феодосии. Он пояснил, что «Генерал Коцебу» одним из первых открывал прохождение по Суэцкому каналу. Чтобы запечатлеть этот исторический факт, на корабль взяли Айвазовского.
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«Он рисовал прохождение “Коцебу” и всех остальных кораблей в Египте через Суэцкий канал. Это подтвержденная информация», — отметил Дунаев.
Исследователь пояснил, что, по версии историков, если Айвазовский находился на каком-то корабле, то он дарил экипажу свои картины и зарисовки.
Дунаев уточнил, что работы художника начнут поднимать не раньше июня. Эта работа, предположительно, займет два месяца. По его мнению, судно не придется поднимать на поверхность. Но его нужно очистить от мусора и ила, передает «Говорит Москва».
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