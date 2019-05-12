Дайверы показали видео с картинами Айвазовского с парохода, затонувшего более века назад у берегов Крыма

Дайверы 11 мая показали видеозапись помещений парохода, который затонул в 1895 году недалеко от Крымского полуострова

Летом 2018 года дайверы экспедиции «Нептун» нашли в Крыму на борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу» около десяти картин, принадлежавших, предположительно, кисти Ивана Айвазовского. Судно находится на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе полуострова, сообщает RT.

По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, версию о том, что это картины Айвазовского, подтверждают работники музея Айвазовского в Феодосии. Он пояснил, что «Генерал Коцебу» одним из первых открывал прохождение по Суэцкому каналу. Чтобы запечатлеть этот исторический факт, на корабль взяли Айвазовского.