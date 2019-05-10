В Севастополе повредили памятник крымским татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне
В Севастополе возбудили дело о вандализме после повреждения памятника участникам Великой Отечественной войны в ночь на 9 мая
На памятнике в селе Орловка, пригороде Севастополя, разгромили гранитные плиты памяти воинам, на которых были написаны их фамилии. Эта часть мемориала появилась здесь совсем недавно, средства на нее выделила крымскотатарская община. Две плиты дополнили памятник, установленный еще в 1960-х годах, пишет проект Crimean Tatars.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Севастополю.
Как сообщали в 2015 году Юга.ру, государственный комитет по делам межнациональных отношений заявил, что планирует вести работу по установлению личностей крымских татар, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны. В феврале 2019 года Госдума пообещала изъять в Крыму учебники истории, оскорбляющие крымских татар — в текстах для десятых классов говорилось о том, что представители национальности помогали немецким оккупантам.
Крымские татары — тюркский народ, который исторически сформировался в Крыму и Северном Причерноморье. Согласно переписи 2014 года, в Крыму на тот момент проживало 232 тыс. крымских татар — это третья по численности национальная группа после русских и украинцев.
В мае 1944 года народный комиссариат внутренних дел СССР произвел насильственную депортацию крымскотатарского населения из Крымской АССР — их массово переселили в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, а также отдельные регионы РСФСР. Официально депортацию обосновывали фактами якобы массового сотрудничества крымских татар с нацистами во Время Великой Отечественной войны. Впоследствии выселение было признано СССР, а затем Россией и Украиной, незаконным и преступным.
Во время референдума о статусе полуострова в 2014 году, по свидетельствам некоторых СМИ, в местах компактного проживания крымских татар отмечали крайне низкую активность. Накануне референдума Меджлис крымскотатарского народа (спустя два года запрещенный в России по решению суда как экстремистская организация исполнительный орган, с 1991 года предендующий на полномочное представительство крымских татар) заранее отказался признавать результаты голосования.
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