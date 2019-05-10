В Севастополе повредили памятник крымским татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне

В Севастополе возбудили дело о вандализме после повреждения памятника участникам Великой Отечественной войны в ночь на 9 мая

На памятнике в селе Орловка, пригороде Севастополя, разгромили гранитные плиты памяти воинам, на которых были написаны их фамилии. Эта часть мемориала появилась здесь совсем недавно, средства на нее выделила крымскотатарская община. Две плиты дополнили памятник, установленный еще в 1960-х годах, пишет проект Crimean Tatars. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Севастополю.

Как сообщали в 2015 году Юга.ру, государственный комитет по делам межнациональных отношений заявил, что планирует вести работу по установлению личностей крымских татар, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны. В феврале 2019 года Госдума пообещала изъять в Крыму учебники истории, оскорбляющие крымских татар — в текстах для десятых классов говорилось о том, что представители национальности помогали немецким оккупантам.