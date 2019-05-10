Жительница Сочи утонула в море после празднования Дня Победы

Местная жительница отдыхала на пляже в компании друзей вечером праздничного дня. Вместе с еще одной подругой они пошли купаться в море, и их накрыло волной. Одну женщину выбросило на берег, второй спастись не удалось.



«Следственный отдел Адлерского района проводит доследственную проверку по факту гибели 41-летней местной жительницы и выясняет обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила порталу Юга.ру и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Температура воды в этот день составляла порядка 14 градусов.