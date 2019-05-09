В Краснодаре на вокзале установили паровоз 1949 года
На вокзале Краснодар-1 9 мая открыли памятник-паровоз
Памятник находится у локомотивного депо. Железнодорожники установили паровоз Л-1177, выпущенный в 1949 году. Вокруг памятника благоустроили территорию. Планируется, что для паровоза сделают подсветку, сообщили в пресс-службе СКЖД.
На открытии представители РЖД отметили, что в послевоенные годы в краснодарском локомотивном депо работали именно такие паровозы. Вагоны строили на Брянском паровозостроительном заводе. Сотрудники СКЖД считают, что этот паровоз должен стать символом трудовой и боевой доблести железнодорожников Краснодара.
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