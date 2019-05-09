Художники в честь Дня Победы нарисовали граффити на заборе в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей 8 мая появилось граффити, посвященное Дню Победы

Праздничное изображение находится на улице Автолюбителей, 17.

Руководитель творческого объединения Stena club Алексей Серебренников 9 мая рассказал порталу Юга.ру, что работа над «открыткой» заняла около двух дней. Граффити завершили после обеда 8 мая.

По его словам, над арт-объектом работали трое художников.

«Это наша инициатива. Мы связались с хозяином забора, он получил разрешение от администрации города. Мимо этого места проходит много людей, которые смогут увидеть граффити. Финансировали проект за личные средства», — добавил художник.

Как сообщали Юга.ру, на Южном молу Сочинского морского порта в мае появилось граффити, посвященное Дню Победы.

День Победы Краснодар стрит-арт Художники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на вокзале установили паровоз 1949 года
Кадыров вновь заявил, что готов принять Мамаева и Кокорина в «Ахмат»
Художники в честь Дня Победы нарисовали граффити на заборе в Краснодаре
Жителям Сочи восстановили подачу воды после аварии
Более 52 тыс. жителей Адыгеи приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Парад в честь Дня Победы в Краснодаре собрал более 30 тыс. зрителей и участников

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале