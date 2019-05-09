Художники в честь Дня Победы нарисовали граффити на заборе в Краснодаре
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей 8 мая появилось граффити, посвященное Дню Победы
Праздничное изображение находится на улице Автолюбителей, 17.
Руководитель творческого объединения Stena club Алексей Серебренников 9 мая рассказал порталу Юга.ру, что работа над «открыткой» заняла около двух дней. Граффити завершили после обеда 8 мая.
По его словам, над арт-объектом работали трое художников.
«Это наша инициатива. Мы связались с хозяином забора, он получил разрешение от администрации города. Мимо этого места проходит много людей, которые смогут увидеть граффити. Финансировали проект за личные средства», — добавил художник.
Как сообщали Юга.ру, на Южном молу Сочинского морского порта в мае появилось граффити, посвященное Дню Победы.
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