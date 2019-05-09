Художники в честь Дня Победы нарисовали граффити на заборе в Краснодаре

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей 8 мая появилось граффити, посвященное Дню Победы

Праздничное изображение находится на улице Автолюбителей, 17.

Руководитель творческого объединения Stena club Алексей Серебренников 9 мая рассказал порталу Юга.ру, что работа над «открыткой» заняла около двух дней. Граффити завершили после обеда 8 мая.

По его словам, над арт-объектом работали трое художников.

«Это наша инициатива. Мы связались с хозяином забора, он получил разрешение от администрации города. Мимо этого места проходит много людей, которые смогут увидеть граффити. Финансировали проект за личные средства», — добавил художник.