Всем школам Кубани к 2020 году присвоят имена защитников Отечества
Власти Краснодарского края пообещали, что к следующей годовщине Победы всем школам региона присвоят имена защитников Отечества
Эта инициатива обсуждалась на встрече руководителей края с ветеранским активом 8 мая.
Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что сегодня 678 школ края носят имена героев, а 90% школ имеют классы, которым присвоены имена героев. Эта работа, отметила она, началась по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осенью 2018 года.
«В следующем юбилейном году Победы полностью ее завершим — и всем школам и классам будут присвоены почетные имена. Также в школах региона созданы собственные музеи или музейные уголки боевой славы», — сказала Минькова.
В канун Дня Победы встретился с ветеранским активом и молодежью. К следующему, юбилейному году Победы абсолютно все школы края будут носить имена героев-защитников Отечества. Ветераны такую идею горячо поддерживают. pic.twitter.com/PotGFCd7w3— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) May 8, 2019
Губернатор в свою очередь подчеркнул, что формализма в этом деле допустить нельзя.
«Недопустимо, чтобы учитель просто объявил о том, что классу присвоено имя того или иного героя войны. Дети должны стремиться получить право носить это звание. А значит, должны знать, какой поступок был совершен, за что отдана жизнь. Это и есть реальное погружение подростков в историю. Надо объяснить и убедить детей в том, что они потомки великого народа-победителя», — сказал Кондратьев.
Также на встрече обсудили назначение председателей Советов ветеранов помощниками или советниками глав муниципалитетов. Такая практика уже существует, и руководство региона предложило распространять ее на все районы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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