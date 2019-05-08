Всем школам Кубани к 2020 году присвоят имена защитников Отечества

Власти Краснодарского края пообещали, что к следующей годовщине Победы всем школам региона присвоят имена защитников Отечества

Эта инициатива обсуждалась на встрече руководителей края с ветеранским активом 8 мая. Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что сегодня 678 школ края носят имена героев, а 90% школ имеют классы, которым присвоены имена героев. Эта работа, отметила она, началась по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осенью 2018 года. «В следующем юбилейном году Победы полностью ее завершим — и всем школам и классам будут присвоены почетные имена. Также в школах региона созданы собственные музеи или музейные уголки боевой славы», — сказала Минькова.

В канун Дня Победы встретился с ветеранским активом и молодежью. К следующему, юбилейному году Победы абсолютно все школы края будут носить имена героев-защитников Отечества. Ветераны такую идею горячо поддерживают. pic.twitter.com/PotGFCd7w3 — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) May 8, 2019

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что формализма в этом деле допустить нельзя.