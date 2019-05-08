На Дону проверяют информацию о сестрах, которых 8 лет не выпускали из дома

В Ростовской области проводят доследственную проверку опубликованной в СМИ информации о двух девочках, которые якобы не выходили на улицу более 8 лет

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Батайске две девочки 8 лет жили с глухонемыми бабушкой, дедушкой, а также пьющей матерью. Все это время дети не выходили на улицу, не общались со сверстниками, ни разу не были в поликлинике, у них нет свидетельств о рождении», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Об истории девочек рассказала в частности «Комсомольская правда». По данным издания, об этой семье правоохранителям стало известно около двух лет назад, когда 28-летнюю мать сестер поймали за пьянство на улице. Документов у нее не оказалось, и для установления личности полицейские приехали к ней домой. Там они увидели девочек, на тот момент им было 5 и 6 лет, узнали их историю. Семью поставили на учет как неблагополучную, но формально забрать девочек из семьи у чиновников не было оснований. При этом матери дали срок на исправление и приведение всех документов в порядок. Но ситуация не изменилась.

«Тогда со всем ворохом документов и доказательств чиновники из органов опеки направились в суд: лишать ее родительских прав. По закону, сделать это можно только там. Женщина не явилась и на заседание. Девочек вместе с судебными приставами забрали в приемно-карантинное отделение батайского центра помощи детям. Пока они там», — отмечает издание.

Сейчас девочкам 7 и 8 лет. В центре помощи детям их обследуют медики, предстоит также работа с психологом, в новом учебном году они, вероятно, пойдут в один класс.

В ходе доследственной проверки силовики оценят работу должностных лиц органов опеки и попечительства, а также неисполнение родительских обязанностей матерью девочек.