Сегодня в Москве объявят приговор Мамаеву и Кокорину

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд Москвы, где 8 мая вынесут приговор по их делу

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом с 11 октября 2018 года, их обвинили в в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В начале апреля срок ареста фигурантам продлили до 25 сентября.

Как писали Юга.ру, 6 мая прокурор потребовал для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев. Сторона обвинения считает, что именно подсудимые спровоцировали конфликт.

Если судья согласится с мнением прокурора, Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому придется провести в колонии еще примерно по полгода с учетом дней в СИЗО.