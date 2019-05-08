Сегодня в Москве объявят приговор Мамаеву и Кокорину
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд Москвы, где 8 мая вынесут приговор по их делу
Начало слушания назначено на 14:00, сообщает RT.
Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под арестом с 11 октября 2018 года, их обвинили в в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В начале апреля срок ареста фигурантам продлили до 25 сентября.
Как писали Юга.ру, 6 мая прокурор потребовал для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев. Сторона обвинения считает, что именно подсудимые спровоцировали конфликт.
Если судья согласится с мнением прокурора, Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому придется провести в колонии еще примерно по полгода с учетом дней в СИЗО.
О том, какое наказание может грозить футболистам, читайте в разборе портала Юга.ру.
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