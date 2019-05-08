Пенсионерка с голубыми глазами пропала в Приморско-Ахтарском районе

Краснодарский край

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В Приморско-Ахтарском районе с конца апреля разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю местную жительницу Ольгу Полторак

Пенсионерка 30 апреля ушла из дома на улице Колхозной на хуторе Свободном и не вернулась.

Ольга Полторак

Ольга Полторак

Приметы разыскиваемой: рост — 155 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. 

На женщине были бежевые брюки, черная бархатная ветровка, черная кофта с синими и голубыми цветами, светло-бежевые туфли, рассказали в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 мая порталу Юга.ру сообщили, что розыск женщины ведется, материалы о поиске зарегистрированы.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят обратиться в отдел полиции, позвонить по номеру 102 или 8 (988) 474-97-38.

Приморско-Ахтарский район Пропавшие без вести Розыск людей
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