Пенсионерка с голубыми глазами пропала в Приморско-Ахтарском районе
В Приморско-Ахтарском районе с конца апреля разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю местную жительницу Ольгу Полторак
Пенсионерка 30 апреля ушла из дома на улице Колхозной на хуторе Свободном и не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост — 155 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза.
На женщине были бежевые брюки, черная бархатная ветровка, черная кофта с синими и голубыми цветами, светло-бежевые туфли, рассказали в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 мая порталу Юга.ру сообщили, что розыск женщины ведется, материалы о поиске зарегистрированы.
Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят обратиться в отдел полиции, позвонить по номеру 102 или 8 (988) 474-97-38.
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