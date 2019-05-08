Пенсионерка с голубыми глазами пропала в Приморско-Ахтарском районе

В Приморско-Ахтарском районе с конца апреля разыскивают пропавшую без вести 64-летнюю местную жительницу Ольгу Полторак

Пенсионерка 30 апреля ушла из дома на улице Колхозной на хуторе Свободном и не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост — 155 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. На женщине были бежевые брюки, черная бархатная ветровка, черная кофта с синими и голубыми цветами, светло-бежевые туфли, рассказали в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» «ВКонтакте».