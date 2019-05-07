Силовики задержали 15 членов ОПГ по делу о сети подпольных казино в Крыму
ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества, создавшего сеть подпольных игровых клубов в Крыму
«В состав преступного сообщества входило порядка 15 человек, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на территории Керчи и Ленинского района», — сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.
По данным ведомства, для организации контроля за работой игорных залов они использовали программы онлайн-казино, сервер которого расположен на территории США.
7 мая в домах и на рабочих местах членов ОПГ прошли обыски, у них изъяли бухгалтерские документы, технику и крупные суммы денег.
Силовики задержали 15 человек. В отношении пятерых из них — лидеров группировки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору).
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