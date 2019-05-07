Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку на конечной в пригороде Ростова

Ростовская область

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В Ростовской области задержали 38-летнего водителя маршрутного такси, который подозревается в изнасиловании пассажирки во время рейса

Инцидент произошел 5 мая в Аксайском районе.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в салоне автомобиля, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова-на-Дону, после чего совершил ее изнасилование», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

По информации 161.ru, пострадавшая — студентка ЮФУ. На конечной остановке в Аксае она зашла в салон общественного транспорта, там на нее набросился водитель и изнасиловал.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Изнасилование Ростов-на-Дону
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