На парад дошкольных войск в Пятигорске дети вышли с американскими винтовками. Мэрия опубликовала фото, а потом удалила

В Пятигорске 6 мая провели парад дошкольных войск, на котором дети несли в руках игрушечные американские винтовки

Дети прошли маршем в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади у Вечного огня. Участники исполнили песню «Катюша» и прочли стихи о Победе в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 500 воспитанников детских садов города.

Пресс-служба администрации Пятигорска опубликовала на официальном сайте заметку о параде, а также несколько фотографий. На один из снимков попали дети с игрушечными американскими винтовками М16, сообщает Tjournal.

Позже мэрия удалила эту фотографию, но она осталась доступной по прямой ссылке. Tjournal также опубликовал ссылку на сохраненную копию сайта, где доступен этот снимок.

Портал Юга.ру 7 мая не смог дозвониться в пресс-службу администрации Пятигорска и получить комментарий.