В Сочи горела крыша жилого дома на площади 300 кв. метров
В центре Адлера днем 7 мая произошел крупный пожар в трехэтажном жилом доме
Сообщение о возгорании в доме на улице Карла Маркса поступило в 13:57.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша постройки. Площадь пожара составила около 300 кв. метров. Из здания эвакуировали трех человек.
В 14:48 огонь был потушен. На месте работали 21 спасатель и 7 спецмашин.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, утром 7 мая в Сочи из-за пожара в доме на улице Кубанской эвакуировали 12 человек.
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