В Крыму освободили украинских рыбаков, которых задержали пьяными в прошлом сентябре

В Крыму в мае освободили двоих рыбаков из Херсона, которых в сентябре 2018 года задержали российские пограничники

Об этом 7 мая в своем фейсбуке написала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека. Она сообщила, что разговаривала со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

Рыбаков освободили вместе с судном. Сейчас они направляются домой в Херсон к своим родным.