В Крыму освободили украинских рыбаков, которых задержали пьяными в прошлом сентябре
В Крыму в мае освободили двоих рыбаков из Херсона, которых в сентябре 2018 года задержали российские пограничники
Об этом 7 мая в своем фейсбуке написала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека. Она сообщила, что разговаривала со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Рыбаков освободили вместе с судном. Сейчас они направляются домой в Херсон к своим родным.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года у береговой линии озера Сиваш в Джанкойском районе задержали двух нетрезвых рыбаков, приплывших на моторной лодке. Они пояснили, что решили причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками.
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