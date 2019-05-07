Сочи в День защиты детей присоединится к «Зеленому марафону»

Партнерский Краснодарский край

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В Сочи 1 июня проведут «Зеленый марафон», посвященный Дню защиты детей

Марафон уже проводили на Черноморском побережье в 2016 году. В этом году в забеге примут участие 60 городов. Помимо Сочи, среди них Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Ставрополь.

Для участия в «Зеленом марафоне» зарегистрировались более 50 тыс. человек. Организатором выступает Сбербанк.

Смотрите фоторепортаж:

В зависимости от города проведения участникам предложат пробежать дистанции на 4,2 и 10 км. Впервые состоятся детские забеги на разные расстояния. В них смогут принять участие дети от 7 до 13 лет, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В городах-участниках марафона в день проведения проходят праздничные мероприятия, конкурсы и социальные акции. Желающие могут выбрать мероприятия и проголосовать за них на сайте.

Первый «Зеленый марафон» прошел в 2012 году. С тех пор в нем приняли участие 750 тыс. человек.

Как сообщали Юга.ру, регистрация на «Зеленый марафон — 2019» в Краснодаре идет с 16 апреля.

Владикавказ Дети Краснодар Легкая атлетика Марафон Ростов-на-Дону Сбербанк Сочи Ставрополь
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