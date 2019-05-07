Сочи в День защиты детей присоединится к «Зеленому марафону»

Марафон уже проводили на Черноморском побережье в 2016 году. В этом году в забеге примут участие 60 городов. Помимо Сочи, среди них Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Ставрополь.

Для участия в «Зеленом марафоне» зарегистрировались более 50 тыс. человек. Организатором выступает Сбербанк.