В Кабардино-Балкарии пропала без вести 15-летняя девочка с родинками над губой
Полиция Кабардино-Балкарии 7 мая объявила в розыск несовершеннолетнюю девочку, которая пропала без вести две недели назад
В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что 15-летняя жительница города Прохладного Таисия Волошина 24 апреля ушла из дома на улице Усачева. До сих пор о ней ничего не известно.
Приметы разыскиваемой: рост 160-165 см, худощавое телосложение, длинные черные волосы, карие глаза, две родинки над верхней губой.
Девочка была одета в черное платье ниже колен, серые мокасины с разноцветными камнями, синюю джинсовую куртку с кожаными вставками.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Таисии Волошиной, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить по телефонам 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02 либо 102.
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