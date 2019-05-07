В Сочи из-за пожара из дома эвакуировали 12 человек

В Сочи утром 7 мая начался пожар в частном доме на улице Кубанской

Заявка о пожаре поступила в 7:49 — загорелись второй этаж и кровля двухэтажного многоквартирного дома. Пожарные организовали эвакуацию 12 человек, еще один был спасен.

Огонь локализовали в 8:36 на площади 300 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.