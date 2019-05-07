В Сочи из-за пожара из дома эвакуировали 12 человек
В Сочи утром 7 мая начался пожар в частном доме на улице Кубанской
Заявка о пожаре поступила в 7:49 — загорелись второй этаж и кровля двухэтажного многоквартирного дома. Пожарные организовали эвакуацию 12 человек, еще один был спасен.
Огонь локализовали в 8:36 на площади 300 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В тушении пожара задействованы семь единиц техники, привлечено 32 сотрудника МЧС, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, 6 мая в Олимпийском парке Сочи сгорел пункт велопроката. Никто не пострадал.
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