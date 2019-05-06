Глава Адыгеи подарил школе по велоспорту автомобили, а чемпионке России — велосипед за 1,2 млн рублей

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов чествовал велогонщиков республики, успешно выступивших на всероссийских соревнованиях

Среди них — Елизавета Ошуркова, которая в апреле выиграла золотую медаль чемпионата России в групповой горной велогонке на шоссе и стала кандидатом в Олимпийскую сборную. За победы в спорте глава Адыгеи передал ей велосипед стоимостью почти 1,2 млн рублей. Ошуркова сейчас готовится к международным соревнованиям в Таиланде, поэтому в чествовании спортсменов ее представлял ее тренер Алексей Войнов и директор республиканской школы олимпийского резерва по велосипедному спорту Анатолий Лелюк.

Лелюк представил главе республики перспективных спортсменов и рассказал о достижениях школы. Сегодня шесть воспитанников велошколы Адыгеи по велоспорту входят в состав сборной команды России: Сташ Мамыр, Куликовский Александр, Журба Ирина, Ошуркова Елизавета — по велоспорту на шоссе; Евтушенко Александр — по велоспорту на шоссе и треке.

Кумпилов подчеркнул, что велоспорт входит в число опорных видов спорта в республике и руководство региона намерено поддерживать это направление. С этой целью он передал ключи от шести автомобилей для велошколы. Кроме того, глава РА поручил республиканскому спорткомитету приобрести новые велосипеды, комплекты спортивной формы.

«С ноября 2013 года в республике функционирует открытый велотрек с длиной полотна 200 метров. На недавней встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым мы обсуждали возможность создания в Адыгее велокомплекса федерального уровня, включающего крытый велотрек, велопарк и велодром ВМХ, трассы МТБ, даунхила. Ждем также инициатив от директоров спортшкол и готовы их поддержать», — подчеркнул Кумпилов.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту основана в январе 2004 года. За 15 лет школа подготовила одного мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта России, 133 кандидата в мастера спорта. Сегодня школа имеет разветвленную сеть филиалов в Майкопе, поселке Тульском, станицах Ханской и Гиагинской, где занимаются свыше 400 детей.

Велоспорт Мурат Кумпилов
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