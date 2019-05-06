В Сочи ликвидировали нарколабораторию с дизайнерским наркотиком

Силовики пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона в Сочи

Противоправную деятельность жителя Екатеринбурга выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю во взаимодействии с сотрудниками полиции Сочи.

«При осмотре арендуемой им квартиры оперативники обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона (так называемый дизайнерский наркотик, синтетический аналог кокаина) с большим количеством химических веществ», — сообщили в пресс-службе управления.

Оттуда изъяли более 500 граммов мефедрона — это около 3 тыс. доз, что является особо крупным размером.