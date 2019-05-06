В Сочи ликвидировали нарколабораторию с дизайнерским наркотиком

Краснодарский край

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Силовики пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона в Сочи

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«При осмотре арендуемой им квартиры оперативники обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона (так называемый дизайнерский наркотик, синтетический аналог кокаина) с большим количеством химических веществ», — сообщили в пресс-службе управления.

Оттуда изъяли более 500 граммов мефедрона — это около 3 тыс. доз, что является особо крупным размером.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство и сбыт психотропных веществ).

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