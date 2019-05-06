В Адыгее выберут «Универсального солдата»

Адыгея

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В Адыгее в рамках молодежной военно-спортивной игры «Штурм» победители двух этапов многоборья будут удостоены звания «Универсальный солдат»

Соревнования, посвященные Дню Победы, проходят 6 мая в горпарке Майкопа. Организатором акции «Великая Победа» и игры «Штурм» выступает УФСИН по Адыгее.

В рамках акции проходит выставка техники и вооружения, показательные выступления юных спортсменов. На площадке работает полевая кухня, где все желающие могут отведать гречневой каши с тушенкой и выпить чаю, сообщали в ведомстве порталу Юга.ру.

По словам собеседника, главным событием праздника станет проведение военно-спортивной игры «Штурм» для молодежи. В ней примут участие воспитанники военно-патриотических клубов, казачьей молодежи, волонтерских и учебных организаций.

«Соревнования пройдут в два этапа. На первом участники должны будут сдать нормы ГТО. Лучшие допускаются к командному зачету по силовому многоборью, в который входят метание ножа, сборка-разборка автомата и снаряжение магазина к АК-74, поднятие тяжести, челночный бег и другие», — рассказали в УФСИН по Адыгее.

Личное первенство на право ношения жетона «Универсальный солдат» организаторы назвали самым сложным. К нему допустят только самых подготовленных участников, успешно прошедших все конкурсные испытания. В личном зачете им вновь предстоит пройти испытания второго этапа, к которым добавляются единоборства.

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