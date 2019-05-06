Восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» пройдет в Сочи

С 11 по 17 мая 2019 года в Сочи (Красная Поляна) пройдет финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

В заключительном этапе конкурса примет участие более 1600 участников и гостей из 39 дочерних обществ Газпрома. Делегации представляют регионы России, Беларусь, Кыргызстан. Также в мероприятиях примут участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

Фестиваль торжественно откроется 12 мая. В этот же день начнутся первые конкурсные выступления. На суд жюри участники представят программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор».