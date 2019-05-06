Восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» пройдет в Сочи
С 11 по 17 мая 2019 года в Сочи (Красная Поляна) пройдет финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»
В заключительном этапе конкурса примет участие более 1600 участников и гостей из 39 дочерних обществ Газпрома. Делегации представляют регионы России, Беларусь, Кыргызстан. Также в мероприятиях примут участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.
Фестиваль торжественно откроется 12 мая. В этот же день начнутся первые конкурсные выступления. На суд жюри участники представят программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор».
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В рамках фестиваля также состоится конкурс «Юный художник». Лучших исполнителей и творческие коллективы определят в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Церемония награждения лауреатов «Факела» состоится 15 мая. 16 мая на церемонии закрытия назовут обладателей Гран-при фестиваля.
Жюри фестиваля представлено заслуженными деятелями искусства и культуры Российской Федерации. Председатель жюри — Александра Пермякова, народная артистка России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.
Организатором заключительного тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
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