Восьмой финал корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» пройдет в Сочи

Краснодарский край

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С 11 по 17 мая 2019 года в Сочи (Красная Поляна) пройдет финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

В заключительном этапе конкурса примет участие более 1600 участников и гостей из 39 дочерних обществ Газпрома. Делегации представляют регионы России, Беларусь, Кыргызстан. Также в мероприятиях примут участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

Фестиваль торжественно откроется 12 мая. В этот же день начнутся первые конкурсные выступления. На суд жюри участники представят программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор».

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В рамках фестиваля также состоится конкурс «Юный художник». Лучших исполнителей и творческие коллективы определят в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Церемония награждения лауреатов «Факела» состоится 15 мая. 16 мая на церемонии закрытия назовут обладателей Гран-при фестиваля.

Жюри фестиваля представлено заслуженными деятелями искусства и культуры Российской Федерации. Председатель жюри — Александра Пермякова, народная артистка России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

Организатором заключительного тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

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