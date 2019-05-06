В Олимпийском парке Сочи сгорел пункт велопроката

На территории Олимпийского парка в Адлерском районе Сочи сгорел пункт велопроката

Сообщение о возгорании поступило пожарным 5 мая в 17:52.

«Горело временное сооружение на площади 15 кв. метров. В 18:00 пожар был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.