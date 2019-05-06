В Олимпийском парке Сочи сгорел пункт велопроката
На территории Олимпийского парка в Адлерском районе Сочи сгорел пункт велопроката
Сообщение о возгорании поступило пожарным 5 мая в 17:52.
«Горело временное сооружение на площади 15 кв. метров. В 18:00 пожар был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Сегодня, 5 мая, рядом с территорией "Сочи Парка" произошёл пожар в пункте велопроката. ⠀ По свидетельствам очевидцев, огонь вспыхнул в небольшом павильоне и быстро охватил его полностью. От горящих велошин и смазочных материалов в небо поднялся столб густого чёрного дыма. ⠀ Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, сигнал о возгорании на улице Международной поступил в 17.52, а уже 18.00 пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован. ⠀ В ликвидации принимали участие 11 пожарных и 4 единицы техники, погибших пострадавших нет. Источник: @sochi24tv ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
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