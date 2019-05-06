Сбербанк проведет в Краснодаре фестиваль военного кино «Искусство помнить»

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 9 мая состоится фестиваль военного кино, организованный Сбербанком

«Все желающие смогут посетить показы советских кинолент "Баллада о солдате" и "Иваново детство". После каждого сеанса пройдет лекция-обсуждение с историком, который расскажет о событиях военных лет, описанных в фильме», — рассказали организаторы.

Показ «Иванова детства» начнется в 10:00, показ «Баллады о солдате» — в 15:00. Вход на фестиваль — свободный, количество мест ограничено.

Заместитель председателя Юго-Западного банка — управляющий Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко отметил, что проект призван дать возможность с помощью фильмов и лекций узнать настоящую историю войны.

«В современном кинематографе мы часто встречаем свободную интерпретацию событий Великой Отечественной войны. На фестивале "Искусство помнить" будут показаны фильмы, которые снимали режиссеры и в которых играли актеры, прошедшие войну. Мы ожидаем, что молодое поколение заинтересуется фестивалем. Важно, чтобы подвиги наших героев не стирались из памяти поколений», — подчеркнул Андрей Орешко.

Аналогичные кинофестивали состоятся в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Владикавказе. Более трех тысяч жителей южных городов смогут познакомиться с шедеврами военного кинематографа.