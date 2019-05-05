Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Кубани
В Красноармейском районе вечером 4 мая произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека
ДТП случилось около 20:40 в станице Новомышастовской. По предварительным данным, столкнулись машины Volkswagen и ТагАЗ.
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В результате аварии погибли четыре человека — женщина и двухлетний ребенок, которые ехали в ТагАЗе, а также два пассажира иномарки. Еще одного мужчину, который был в Volkswagen, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Как сообщали Юга.ру, вечером 3 мая произошло ДТП, в котором погибли пять человек, среди них два участника комедийного проекта Stand Up.
В детсаду, где ребенка поставили на колени, рассказали о произошедшем
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