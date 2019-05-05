Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Кубани

В результате аварии погибли четыре человека — женщина и двухлетний ребенок, которые ехали в ТагАЗе, а также два пассажира иномарки. Еще одного мужчину, который был в Volkswagen, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.