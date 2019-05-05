Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Красноармейском районе вечером 4 мая произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека

ДТП случилось около 20:40 в станице Новомышастовской. По предварительным данным, столкнулись машины Volkswagen и ТагАЗ.

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В результате аварии погибли четыре человека — женщина и двухлетний ребенок, которые ехали в ТагАЗе, а также два пассажира иномарки. Еще одного мужчину, который был в Volkswagen, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Как сообщали Юга.ру, вечером 3 мая произошло ДТП, в котором погибли пять человек, среди них два участника комедийного проекта Stand Up.

ДТП Красноармейский район Полиция смерть
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