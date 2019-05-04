В Крыму завели дело после того, как ребенка унесло на шаре во время фестиваля воздухоплавания

Крым

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Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело после инцидента с улетевшим на воздушным шаре ребенке

С 1 по 5 мая в Феодосии проходит фестиваль воздухоплавания «Крымская Весна». Как писали Юга.ру, 3 мая во двор частного дома в окрестностях Феодосии приземлился воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине.

Выяснилось, что ее родители и инструктор, с которыми она летела, ранее оказались за пределами корзины — когда шар должен был приземлиться в намеченном месте. Но аэростат начал резко набирать высоту. Шар начало уносить в сторону моря, но в нем заканчивался газ, и вскоре он сам сел на землю. Ребенок не пострадал. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении организаторов полета.

«Изъяты правоустанавливающие и классификационные документы на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном. Выполнены другие следственные действия», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Дети Следственный комитет Фестивали
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