В Крыму завели дело после того, как ребенка унесло на шаре во время фестиваля воздухоплавания

С 1 по 5 мая в Феодосии проходит фестиваль воздухоплавания «Крымская Весна». Как писали Юга.ру, 3 мая во двор частного дома в окрестностях Феодосии приземлился воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине.

Выяснилось, что ее родители и инструктор, с которыми она летела, ранее оказались за пределами корзины — когда шар должен был приземлиться в намеченном месте. Но аэростат начал резко набирать высоту. Шар начало уносить в сторону моря, но в нем заканчивался газ, и вскоре он сам сел на землю. Ребенок не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении организаторов полета.