В центре Краснодара 5 мая ограничат движение из-за забега в честь Дня Победы

В Краснодаре 5 мая состоится всекубанский забег-эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Акция в честь 74-й годовщины Победы пройдет одновременно во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. А центральный старт в Краснодаре будет дан в 11:00 на Главной городской площади. Маршрут пройдет по улице Красной от Буденного до Постовой. Планируется, что в забеге примут участие более 500 человек — школьники, студенты, работники предприятий и организаций, ветераны труда и спорта.

По завершении маршрута участники возложат цветы к памятнику Воинам-освободителям Краснодара на углу Постовой и Коммунаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением забега в центре города введут ограничения для движения транспорта.

С 20:00 4 мая от транспорта освободят :

Главную городскую площадь;

улицу Буденного, на участке от Красноармейской до Рашпилевской;

улицу Постовую, на участке от Коммунаров до Октябрьской;

улицу Красную, на участке от Калинина до Постовой.

С 6:00 5 мая стоянку транспорта для участников и гостей забега организуют:

по нечетной стороне Буденного, на участке от Красноармейской до Красной;

по Постовой, на участке от Коммунаров до Захарова.

С 9:00 5 мая и до окончания эстафеты движение ограничат :