Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Темрюкском районе
В Темрюкском районе 3 мая столкнулись три автомобиля
Авария случилась на трассе Стрелка — Старотитаровская — Прогресс около 7:15. Водитель грузовика Scania не выдержал дистанцию и врезался в «Газель». От удара отечественный автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Honda.
Пострадали четыре человека, с различными травмами их доставили в районную больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 3 мая в Белореченском районе при лобовом столкновении двух автомобилей погибли пять человек и пострадали еще двое.
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