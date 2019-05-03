Следственный комитет начал проверку после того, как в Крыму ребенка унесло на воздушном шаре
Следователи 3 мая начали проверку после инцидента с воздушным шаром в Феодосии
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму сообщили, что проводится доследственная проверка, сообщает RT.
Следователи увидели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает РИА «Крым».
Как писали Юга.ру, 3 мая в окрестностях Феодосии ребенка унесло на воздушном шаре в сторону побережья. В шаре заканчивался газ и вскоре он сам сел на землю. Ребенок не пострадал.
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