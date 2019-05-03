Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Актер Питер Мэйхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах», умер на 75-м году жизни

Об этом сообщила семья актера. В твиттере Мэйхью сказано, что он умер 30 апреля у себя дома на севере Техаса в окружении семьи.

Мэйхью снялся в роли вуки Чубакки с третьего по шестой эпизод «Звездных войн», а также в фильме 2015 года «Звездные войны: Пробуждение силы».