Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Актер Питер Мэйхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах», умер на 75-м году жизни
Об этом сообщила семья актера. В твиттере Мэйхью сказано, что он умер 30 апреля у себя дома на севере Техаса в окружении семьи.
Мэйхью снялся в роли вуки Чубакки с третьего по шестой эпизод «Звездных войн», а также в фильме 2015 года «Звездные войны: Пробуждение силы».
The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею.
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