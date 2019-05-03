В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

До конца суток в Краснодаре ожидается дождь с грозой, ветер усилится до 15 м/с. В случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112, и по телефону: (861) 214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара