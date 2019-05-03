В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Администрация Краснодара 3 мая предупредила об ухудшении погоды в городе
До конца суток в Краснодаре ожидается дождь с грозой, ветер усилится до 15 м/с. В случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112, и по телефону: (861) 214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом гидрометцентре рассказали, что в начале майских выходных в регионе ожидаются дожди с грозами.
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