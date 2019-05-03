Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Крым

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В окрестностях Феодосии воздушный шар с ребенком унесло ветром

Источник в экстренных службах рассказал, что на воздушном шаре каталась семья из трех человек. Корзина внезапно ударилась об землю, родители выпали, а ребенок остался внутри. Шар поднялся в воздух и его стало относить в сторону побережья.

Через несколько минут шар посадили, ребенок не пострадал, сообщил 3 мая «Интерфакс».

По данным РИА «Новости», на шаре каталась семья из четырех человек с инструктором. Руководитель пресс-службы крымского главка МЧС РФ Антон Охрименко рассказал, что после приземления взрослые оказались за пределами корзины, ребенок остался, а шар начал подниматься. Но в шаре заканчивался газ, пролетел он недолго и вскоре приземлился сам.

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Пятигорске воздушный шар с пассажирами зацепился за деревья и порвался, однако продолжил полет и безопасно приземлился.

Дети
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