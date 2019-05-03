Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Источник в экстренных службах рассказал, что на воздушном шаре каталась семья из трех человек. Корзина внезапно ударилась об землю, родители выпали, а ребенок остался внутри. Шар поднялся в воздух и его стало относить в сторону побережья.

Через несколько минут шар посадили, ребенок не пострадал, сообщил 3 мая «Интерфакс».