Блогер из Махачкалы подтвердил авторство «Сталингулага». К его родственникам пришла полиция

Он заявил об этом в интервью, которое 2 мая опубликовала Русская служба «Би-би-си».

О том, что именно Горбунов может вести анонимный канал, ранее догадались журналисты, проследив за его действиями и аккаунтами в сети.

26 апреля силовики провели в доме родственников Горбунова обыски. Сам он написал, что они искали его по делу о телефонном терроризме. При этом версии силовиков разнились: одним родственникам блогера они силовики говорили, что он якобы минировал по телефону аэропорт в Москве, другим — что торговый центр. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в знак поддержки верифицировал канал. В МВД по Дагестану проверку не прокомментировали.

«Блог возник не как какой-то продуманный проект. Это все вышло абсолютно случайно. Есть ситуации, когда просто невозможно молчать, когда невозможно не сказать о том, что происходят безумные вещи», — заявил Горбунов в интервью, подчеркнув, что за ним никто не стоит и у него нет партнеров.

По его словам, ему хотелось показать, что люди, которые стоят у власти в России, не пример и не «страшные и ужасные НКВДэшники», — на самом деле они все коммерсанты, которые любят деньги.

Он также заявил, что «не причинил никому никакого вреда и ни в чем не виноват», что не боится за себя. При этом выразил опасение за своих родственников.

«Будет очень печально, если кто-то из них пострадает — и не только от властей, но от каких-нибудь больных активистов и поехавших фанатиков, которые могут причинить неудобство моим максимально далеким от этой истории родственникам. Это один из весомых факторов, почему я скрывал свою личность и не хотел ее раскрывать», — сказал Горбунов.

При этом он подчеркнул, что как писал, так и будет продолжать делать это дальше.

Юность Горбунов провел с родителями в Махачкале, там же учился на юриста. После переехал в Москву из-за неприспособленности столицы Дагестана для инвалидов — Горбунов страдает спинальной мышечной атрофией. По его словам, основным источником дохода для него сейчас является трейдинг.

«Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется. (...) Пик карьеры любого трейдера — создание собственного фонда. И год назад я близко подошел к этой теме, начинались какие-то переговоры на этот счет. Но после выхода заметки [о предполагаемом авторстве канала] со мной прекратились любые контакты по этой теме», — сказал он.