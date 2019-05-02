Блогер из Махачкалы подтвердил авторство «Сталингулага». К его родственникам пришла полиция
27-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов подтвердил, что является автором популярного телеграм-канала «Сталингулаг»
Он заявил об этом в интервью, которое 2 мая опубликовала Русская служба «Би-би-си».
О том, что именно Горбунов может вести анонимный канал, ранее догадались журналисты, проследив за его действиями и аккаунтами в сети.
26 апреля силовики провели в доме родственников Горбунова обыски. Сам он написал, что они искали его по делу о телефонном терроризме. При этом версии силовиков разнились: одним родственникам блогера они силовики говорили, что он якобы минировал по телефону аэропорт в Москве, другим — что торговый центр. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в знак поддержки верифицировал канал. В МВД по Дагестану проверку не прокомментировали.
«Блог возник не как какой-то продуманный проект. Это все вышло абсолютно случайно. Есть ситуации, когда просто невозможно молчать, когда невозможно не сказать о том, что происходят безумные вещи», — заявил Горбунов в интервью, подчеркнув, что за ним никто не стоит и у него нет партнеров.
По его словам, ему хотелось показать, что люди, которые стоят у власти в России, не пример и не «страшные и ужасные НКВДэшники», — на самом деле они все коммерсанты, которые любят деньги.
Он также заявил, что «не причинил никому никакого вреда и ни в чем не виноват», что не боится за себя. При этом выразил опасение за своих родственников.
«Будет очень печально, если кто-то из них пострадает — и не только от властей, но от каких-нибудь больных активистов и поехавших фанатиков, которые могут причинить неудобство моим максимально далеким от этой истории родственникам. Это один из весомых факторов, почему я скрывал свою личность и не хотел ее раскрывать», — сказал Горбунов.
При этом он подчеркнул, что как писал, так и будет продолжать делать это дальше.
Юность Горбунов провел с родителями в Махачкале, там же учился на юриста. После переехал в Москву из-за неприспособленности столицы Дагестана для инвалидов — Горбунов страдает спинальной мышечной атрофией. По его словам, основным источником дохода для него сейчас является трейдинг.
«Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется. (...) Пик карьеры любого трейдера — создание собственного фонда. И год назад я близко подошел к этой теме, начинались какие-то переговоры на этот счет. Но после выхода заметки [о предполагаемом авторстве канала] со мной прекратились любые контакты по этой теме», — сказал он.
На телеграм-канал «Сталингулаг», который был создан в 2016 году, подписаны более 330 тыс. человек, он стабильно занимает первое место в рейтинге самых популярных телеграм-каналов России (аудитория одноименного аккаунта в твиттере — около 1,25 млн человек). Там публикуются посты, критикующие российскую действительность и власть.
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