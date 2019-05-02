Огромный эвкалипт рухнул над жилой дом в Сочи
В Адлерском районе Сочи упало старое дерево эвкалипта, повредив жилой дом
Инцидент произошел 1 мая на улице Молокова. Рухнувшее дерево повредило крышу и балкон дома, а также придавило стоящий рядом торговый киоск. Среди населения никто не пострадал.
Местные жители рассказали, что давно обращались в районную администрацию с просьбой спилить опасно накренившееся дерево, но никаких мер принято не было.
Сотрудники экстренных служб распили и увезли эвкалипт, передает Sochinews.
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