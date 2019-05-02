Огромный эвкалипт рухнул над жилой дом в Сочи

Инцидент произошел 1 мая на улице Молокова. Рухнувшее дерево повредило крышу и балкон дома, а также придавило стоящий рядом торговый киоск. Среди населения никто не пострадал.

Местные жители рассказали, что давно обращались в районную администрацию с просьбой спилить опасно накренившееся дерево, но никаких мер принято не было.

Сотрудники экстренных служб распили и увезли эвкалипт, передает Sochinews.