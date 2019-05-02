Огромный эвкалипт рухнул над жилой дом в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Адлерском районе Сочи упало старое дерево эвкалипта, повредив жилой дом

Инцидент произошел 1 мая на улице Молокова. Рухнувшее дерево повредило крышу и балкон дома, а также придавило стоящий рядом торговый киоск. Среди населения никто не пострадал.

Местные жители рассказали, что давно обращались в районную администрацию с просьбой спилить опасно накренившееся дерево, но никаких мер принято не было.

Сотрудники экстренных служб распили и увезли эвкалипт, передает Sochinews.

Происшествия Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Блогер из Махачкалы подтвердил авторство «Сталингулага». К его родственникам пришла полиция
Мотоцикл и автомобиль сгорели после ДТП под Анапой
Огромный эвкалипт рухнул над жилой дом в Сочи
Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму
В Бакинской на Первомае произошла массовая драка. Очевидцы говорят, что казаки подрались с курдами
Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ

Лента новостей

Статьи

Байкал, заповедники, раскопки

Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе

Статьи

Ресторан «Скотина» представил нового шефа и новое меню

Что готовит Александр Семыкин?

Статьи

Походы, рафтинг, йога, уроки вокала

Чем заняться на майские праздники 1‑5 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале