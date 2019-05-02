Въезды в Краснодар по М4 в районе аэропорта временно перекроют из-за ремонта

Дорожники 3 мая начнут ремонтировать съезды с трассы М4 «Дон» на очередном участке в Краснодаре

«С 3 мая стартуют краткосрочные работы по ремонту покрытия съездов транспортной развязки на 1339 км автодороги, которые ведут на улицы Горячеключевскую и Бородинскую», — сообщили в краснодарском филиале ГК «Автодор».

Дорожники будут работать в ночные часы — с 24:00 до 6:00. На это время движение транспорта на съездах будут перекрывать поочередно — по мере выполнения ремонта.