Въезды в Краснодар по М4 в районе аэропорта временно перекроют из-за ремонта

Краснодарский край

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Дорожники 3 мая начнут ремонтировать съезды с трассы М4 «Дон» на очередном участке в Краснодаре

«С 3 мая стартуют краткосрочные работы по ремонту покрытия съездов транспортной развязки на 1339 км автодороги, которые ведут на улицы Горячеключевскую и Бородинскую», — сообщили в краснодарском филиале ГК «Автодор».

Дорожники будут работать в ночные часы — с 24:00 до 6:00. На это время движение транспорта на съездах будут перекрывать поочередно — по мере выполнения ремонта.

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Ремонт может занять около 10 ночей, срок может корректироваться из-за погодных условий.

В «Автодоре» добавили, что если понадобится закрыть движение по съездам полностью, на дороге установят указатели для ориентирования по существующей сети дорог.

Как писали Юга.ру, с 26 апреля такие работы проводятся также на съездах М4 на улицу Уральскую.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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