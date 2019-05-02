В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде
Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер 2 и 3 мая в Краснодаре
«В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 м/с», — сообщили в мэрии города.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций горожан просят звонить по телефонам: 214-33-36 и 112.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 2 мая кратковременный дождь и гроза ожидаются в дневные и вечерние часы. Ветер юго-западный и западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 21…23 °С.
Как писали Юга.ру, дожди с грозой прогнозируют на период первых майских выходных на всей территории края, в том числе на побережье.
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