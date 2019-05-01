В Майкопе более 7 тыс. человек приняли участие в первомайской демонстрации
В Адыгее День Весны и Труда отметили демонстрацией и массовыми праздничными мероприятиями
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Основные из них проходят в Майкопе, где в шествие приняло участие более 7 тыс. человек. Возглавили демонстрацию в республиканской столице глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители органов власти республики. Под торжественный марш юных барабанщиц колонна демонстрантов прошла по центральной улице Майкопа к горпарку. Там в 11:00 началась развлекательная программа.
Выступление творческих и эстрадных коллективов республиканской столицы будет проходить в течение всего дня, а 3 мая мэрия города организует большой танцевальный праздник. Он начнет в горпарке в 17:00, рассказала порталу Юга.ру руководитель управления культуры администрации города Роза Цеева.
Как сообщали Юга.ру, в парке «Краснодар» с 1 по 4 мая пройдут бесплатные кинопоказы.
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