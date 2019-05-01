В России появятся новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, по которому должны появиться новые дорожные знаки
Документ появился в нормативно-правовой базе «Российской газеты». На дорогах появятся знаки «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», совмещенные знаки, например, «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».
Минимально допустимый размер знаков уменьшат до 40 см по одной стороне — из-за большого размера знаки иногда перекрывают друг друга, ограничивают видимость, засоряют городскую среду и мешают водителям ориентироваться. Устанавливать уменьшенные знаки будут на нескоростных улицах, в центре города и исторических кварталах. На трассах размер знаков останется прежним, сообщает РИА «Новости».
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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает изменения позитивными, однако есть вопросы к изменению размеров дорожных знаков.
«Эксперимент, на который ссылаются инициаторы проекта, был проведен очень быстро и на небольшом количестве улиц. То есть исследования сделаны не до конца и не совсем точно описано применение этих знаков», — считает Канаев.
Он добавил, что в том, что касается других частей инициативы, эксперименты показали «достаточно удачное сочетание качества и безопасности», сообщает RT.
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