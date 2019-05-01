МЧС назвало причину крупного пожара под Пятигорском

Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило причину пожара в магазине под Пятигорском

По данным пресс-службы ведомства, пожар произошел из-за из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Магазин, где случился пожар, принадлежит физическому лицу и его арендует индивидуальный предприниматель.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).