МЧС назвало причину крупного пожара под Пятигорском

Ставропольский край

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Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило причину пожара в магазине под Пятигорском

По данным пресс-службы ведомства, пожар произошел из-за из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Магазин, где случился пожар, принадлежит физическому лицу и его арендует индивидуальный предприниматель.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Как сообщали Юга.ру, пожар начался 30 апреля на 501-м км трассы «Кавказ» в строительном магазине с автомаслами. площадь возгорания достигла 2,4 тыс. кв. метров.

МЧС Пожары Пятигорск
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