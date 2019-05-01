МЧС назвало причину крупного пожара под Пятигорском
Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило причину пожара в магазине под Пятигорском
По данным пресс-службы ведомства, пожар произошел из-за из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Магазин, где случился пожар, принадлежит физическому лицу и его арендует индивидуальный предприниматель.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Как сообщали Юга.ру, пожар начался 30 апреля на 501-м км трассы «Кавказ» в строительном магазине с автомаслами. площадь возгорания достигла 2,4 тыс. кв. метров.
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