Стали известны подробности дела бывшего вице-премьера Крыма Серова

Обстоятельства уголовного дело в отношении бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова касается его работы мэром Судака

Это следует из постановления о прекращении розыска чиновника. Согласно документу, Серов предложил «передать через него и цепь иных посредников взятку должностным лицам администрации Судака» в виде 600 тыс. рублей за передачу частному лицу земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Дело Серова объединено в одно производство еще с тремя уголовными делами, возбужденными в отношении разных лиц, передает «Интерфакс».

Официальной информации от ГСУ СКР по Крыму относительно дела Серова не поступало.