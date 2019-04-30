Стали известны подробности дела бывшего вице-премьера Крыма Серова

Крым

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Обстоятельства уголовного дело в отношении бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова касается его работы мэром Судака

Это следует из постановления о прекращении розыска чиновника. Согласно документу, Серов предложил «передать через него и цепь иных посредников взятку должностным лицам администрации Судака» в виде 600 тыс. рублей за передачу частному лицу земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Дело Серова объединено в одно производство еще с тремя уголовными делами, возбужденными в отношении разных лиц, передает «Интерфакс».

Официальной информации от ГСУ СКР по Крыму относительно дела Серова не поступало.

Как писали Юга.ру, о возбуждении дела против Серова по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве) 12 апреля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Бывшего вице-премьера объявили в федеральный розыск.

В конце апреля стало известно, что постановление о розыске отменено. 

«Необходимость в розыске подозреваемого Серова отпала, в связи с чем постановление о его розыске от 6 апреля подлежит отмене», — говорится в постановлении следственных органов. При этом причина, по которой был отменен розыск, не уточняется.

Владимир Серов занял пост вице-премьера в июле 2017 года. До этого он длительное время работал главой администрации Судака. В отставку с поста замглавы правительства республики он ушел в марте 2018 года из-за того, что не справлялся со своими обязанностями.

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