Электроснабжение Южной Осетии восстановили спустя четыре часа
Нарушенное из-за аварии на ЛЭП электроснабжении Южной Осетии восстановлено
Как писали Юга.ру, авария произошла на 6-м км участка Цхинвал — Дзау днем 30 апреля.
К 19 часам аварию устранили и электроснабжение в республике полностью восстановили, передает ИА «Рес» со ссылкой на гендиректора РГУП «Энергоресурс» Алана Габараева.
Республика была полностью обесточена в течение четырех часов.
Единственный источник электричества для Южной Осетии — линия электропередачи, идущая из Северной Осетии через Рокский перевал.
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