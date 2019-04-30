Электроснабжение Южной Осетии восстановили спустя четыре часа

Как писали Юга.ру, авария произошла на 6-м км участка Цхинвал — Дзау днем 30 апреля.

К 19 часам аварию устранили и электроснабжение в республике полностью восстановили, передает ИА «Рес» со ссылкой на гендиректора РГУП «Энергоресурс» Алана Габараева.

Республика была полностью обесточена в течение четырех часов.

Единственный источник электричества для Южной Осетии — линия электропередачи, идущая из Северной Осетии через Рокский перевал.