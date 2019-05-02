Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму

Крым

Распечатать

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который подрался с полицейскими и ранил одного из них

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре в Керчи.

«Военнослужащий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате которого порезал разбитой бутылкой одного из правоохранителей, ранив его левую кисть», — сообщили в пресс-службе суда.

Дело против военного возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья). Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

В суде отметили, что наказание подсудимому назначили с учетом наличия у него государственных и ведомственных наград, а также факта участия в боевых действиях.

Армия Драки Полиция Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму
В Бакинской на Первомае произошла массовая драка. Очевидцы говорят, что казаки подрались с курдами
Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ
Мост на Зеленый остров в Ростове открыли после восстановления затонувшей части
Въезды в Краснодар по М4 в районе аэропорта временно перекроют из-за ремонта
ГИБДД сообщила о тотальном рейде по тонировке на Кавминводах

Лента новостей

Статьи

Байкал, заповедники, раскопки

Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе

Статьи

Ресторан «Скотина» представил нового шефа и новое меню

Что готовит Александр Семыкин?

Статьи

Походы, рафтинг, йога, уроки вокала

Чем заняться на майские праздники 1‑5 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале