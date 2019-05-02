Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который подрался с полицейскими и ранил одного из них

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре в Керчи.

«Военнослужащий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате которого порезал разбитой бутылкой одного из правоохранителей, ранив его левую кисть», — сообщили в пресс-службе суда.

Дело против военного возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья). Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

В суде отметили, что наказание подсудимому назначили с учетом наличия у него государственных и ведомственных наград, а также факта участия в боевых действиях.