Военнослужащий получил два года за драку с полицейскими в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, который подрался с полицейскими и ранил одного из них
Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре в Керчи.
«Военнослужащий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в результате которого порезал разбитой бутылкой одного из правоохранителей, ранив его левую кисть», — сообщили в пресс-службе суда.
Дело против военного возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья). Его приговорили к двум годам колонии общего режима.
В суде отметили, что наказание подсудимому назначили с учетом наличия у него государственных и ведомственных наград, а также факта участия в боевых действиях.
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