В майские праздники на курорте «Горки Город» устроят пикники на траве и спортивные соревнования

В Сочи перед завершением горнолыжного сезона на курорте «Горки Город» для гостей устроят длинный уикенд с 1 по 12 мая

Мероприятия курорта рассчитаны и на большие компании друзей, и на семейный отдых с детьми.

С 1 мая на «Горки Город» будет разрешен спуск для гостей без снаряжения в климатическую зону «Цирк-2». Все туристы смогут позагорать на самом высокогорном белоснежном пляже на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря в окружении снежных вершин.

Для любителей даунхилла в новом сезоне уже открылся «Горки Байк Парк» с единственной в России полной инфраструктурой для скоростного спуска на горных велосипедах. С 10 по 12 мая на крутых контруклонах и поворотах парка пройдут соревнования по маунтинбайку.

На горнолыжных склонах на высоте 2200 метров 9 мая юные лыжники и сноубордисты смогут побороться за кубок «Горки Город» в дисциплине «слалом бонне», а для взрослых спортсменов с 11 по 12 мая состоится Fun contest с прыжками на трамплине и над планкой, а также Pool contest с проездами в креативных костюмах по поверхности самого высокогорного бассейна.

«Детям и их родителям среди запланированных мероприятий понравятся в первую очередь фестиваль-ярмарка Polyana Local Market (2-4 мая) и большой барбекю-фестиваль Grill Fest (10-11 мая). В дни Local Market откроется ярмарка эксклюзивных сувениров ручной работы, а в программе заявлен большой список мастер-классов, например, уроки энергичной зумбы и занятия на роликовых коньках», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

На семейном фестивале гриля Grill Fest можно будет продегустировать рыбный и мясной гриль под колоритную кавказскую шоу-программу.

Для детей и их родителей на курорте «Горки Город» работают аквапарк с водными горками, несколько тематических игровых комнат, а также хаски-центр, боулинг-клуб и кинотеатр.

В день закрытия горнолыжного сезона 12 мая состоится массовый спуск на горных велосипедах «Мегалавина», во время которого необходимо будет преодолеть дистанцию около 5,5 км по горнолыжным трассам, стартуя на отметке 2200 метров на снегу и финишируя на высоте 960 метров на траве.

После 12 мая «Горки Город» активно начнет открывать летние активности, рассказали в пресс-службе курорта.