Взрослым гостям «Сочи Парка» 9 мая разрешат вход по детским билетам
В День Победы билет в «Сочи Парк» для взрослых гостей будут стоить по цене детского
Единый входной билет 9 мая будет стоить 1,6 тыс. рублей. Он позволяет находиться в парке целый день, смотреть шоу и неограниченное количество раз кататься на аттракционах.
В День Победы парк будет работать с 10:00 до 21:00. В честь праздника в первом тематическом парке страны представят праздничную программу с песнями военных лет, выставкой под открытым небом и голубем мира.
Празднование начнется с момента открытия «Сочи Парка» в 10:00, у фонтана на аллее Огней гостей встретят живые забронзовевшие статуи солдат. Будет работать фотозона с метровыми бумажными фигурами, выполненными в стиле оригами. Одна из них — голубь как символ мира. Фотозона расположена на фоне стены Памяти, где гости смогут оставить свои добрые пожелания ветеранам.
«С 12:00 до 17:00 в Краю Богатырей пройдет выставка поисковых исследований времен Великой Отечественной войны под открытым небом. Все экспонаты реальные и были найдены во время раскопок в Краснодарском крае», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
Там же гости парка смогут поучаствовать в турнире на меткость и выиграть сладкий приз в специально установленном лазерном тире. В 13:30 и 14:30 на главной сцене «Сочи Парка» на Фестивальной площади выступит кавер-группа, которая исполнит хиты военных лет.
По расписанию 9 мая пройдут шоу юбилейного сезона: Потап и Мила, новое тесла-шоу «Рок и Ток», интерактивная программа для детей «Мыльные вытворяшки». Баба Яга в собственной резиденции будет встречать всех гостей трижды в день, а шоу на арене дельфинария увеличат до 30 минут.
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