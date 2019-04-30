Взрослым гостям «Сочи Парка» 9 мая разрешат вход по детским билетам

В День Победы билет в «Сочи Парк» для взрослых гостей будут стоить по цене детского

Единый входной билет 9 мая будет стоить 1,6 тыс. рублей. Он позволяет находиться в парке целый день, смотреть шоу и неограниченное количество раз кататься на аттракционах.

В День Победы парк будет работать с 10:00 до 21:00. В честь праздника в первом тематическом парке страны представят праздничную программу с песнями военных лет, выставкой под открытым небом и голубем мира.

Празднование начнется с момента открытия «Сочи Парка» в 10:00, у фонтана на аллее Огней гостей встретят живые забронзовевшие статуи солдат. Будет работать фотозона с метровыми бумажными фигурами, выполненными в стиле оригами. Одна из них — голубь как символ мира. Фотозона расположена на фоне стены Памяти, где гости смогут оставить свои добрые пожелания ветеранам.