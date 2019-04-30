Предпраздничные пробки в Краснодаре достигли семи баллов

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», на 14:00, загруженность краснодарских дорог достигла семи баллов, что на два балла больше обычного.

Уже к полудню было зафиксировано плотное движение машин на улицах Уральской, Красной, Северной, Мачуги, Дзержинского, Тургенева, Суворова, Российской, Ставропольской и на Ростовском шоссе.