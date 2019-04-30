Предпраздничные пробки в Краснодаре достигли семи баллов

Краснодарский край

Распечатать

Краснодар накануне майских выходных встал в семибалльных пробках

Читайте также:

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», на 14:00, загруженность краснодарских дорог достигла семи баллов, что на два балла больше обычного.

Уже к полудню было зафиксировано плотное движение машин на улицах Уральской, Красной, Северной, Мачуги, Дзержинского, Тургенева, Суворова, Российской, Ставропольской и на Ростовском шоссе.

Также затруднено движение на Восточном обходе. Загруженность магистрали к Мачуги составляет восемь баллов, что на семь баллов выше обычного.

Авто Юга.ру:

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки скопились на улицах Новороссийской, Школьной, Селезнева, Старокубанской, на Тургеневском мосту на выезд из города, а также на улицах Академика Трубилина, Гаврилова и Коммунаров.

Как сообщали Юга.ру, 1 мая в центре Краснодара в связи с первомайской демонстрацией перекроют улицы. Подробную схему смотрите по ссылке.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи 16-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком
На Кубани двух подростков задержали за кражу 70 тыс. рублей у женщины, чей внук задолжал им 2 тыс. рублей
Предпраздничные пробки в Краснодаре достигли семи баллов
В начале майских выходных на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Дети старше 10 лет смогут ездить без родителей на «Ласточках» из Краснодара в Сочи
Министра экономики Дагестана сняли с самолета и задержали

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале