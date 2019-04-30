Предпраздничные пробки в Краснодаре достигли семи баллов
Краснодар накануне майских выходных встал в семибалльных пробках
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По данным сервиса «Яндекс.Терминал», на 14:00, загруженность краснодарских дорог достигла семи баллов, что на два балла больше обычного.
Уже к полудню было зафиксировано плотное движение машин на улицах Уральской, Красной, Северной, Мачуги, Дзержинского, Тургенева, Суворова, Российской, Ставропольской и на Ростовском шоссе.
Также затруднено движение на Восточном обходе. Загруженность магистрали к Мачуги составляет восемь баллов, что на семь баллов выше обычного.
Авто Юга.ру:
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки скопились на улицах Новороссийской, Школьной, Селезнева, Старокубанской, на Тургеневском мосту на выезд из города, а также на улицах Академика Трубилина, Гаврилова и Коммунаров.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая в центре Краснодара в связи с первомайской демонстрацией перекроют улицы. Подробную схему смотрите по ссылке.
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