Под Пятигорском произошел крупный пожар на рынке

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края 30 апреля начался крупный пожар

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, пожар начался на 501-м км трассы «Кавказ» в строительном магазине с автомаслами. Он находится напротив рынка «21 век». Площадь пожара достигла 2,4 тыс. кв. метров.

Смотрите фото и видео:

Глава пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев рассказал «Интерфаксу», что возгорание началось под Пятигорском — на окраине поселка Горячеводского в Предгорном районе.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 8 марта произошел крупный пожар на СТО.

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