Судью из Ставрополя осудили за покушение на мошенничество на 12 млн рублей

Ставропольский край

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В Ставрополе в апреле вынесли приговор бывшей судье Ленинского районного суда Инне Поповой, которую обвинили в покушении на мошенничество

По версии следствия, летом 2015 года Попова соврала что может посодействовать мужчине в трудоустройстве на должность федерального судьи в Ставрополе за 12 млн рублей. После этого мужчина обратился в ФСБ, опасаясь хищения его денег. Попову задержали после получения средств.

Уголовное дело против женщины расследовали по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

Суд назначил Поповой четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. У женщины будет отсрочка до исполнения наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, — до 2030 года, сообщила 30 апреля пресс-служба СК РФ.

Как писали Юга.ру, 26 апреля квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Анапского районного суда Натальи Холодовой, потому что она вынесла неправосудное решение о распоряжении землей в прибрежной полосе Большого Утриша.

Мошенничество Ставрополь Суд
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