Под следствие попала еще одна секретарь Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета
Следственный комитет в апреле предъявил обвинение бывшему директору и трем секретарям Белореченского филиала Адыгейского государственного университета (АГУ)
В апреле директора филиала Адыгейского госуниверситета арестовали по делу о продаже дипломов. Ранее задержали трех секретарей этого вуза. По данным следствия, они незаконно выдавали дипломы гражданам за деньги.
В зависимости от роли каждого им предъявили обвинение по п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Получение взяток, совершенное организованной группой с использованием служебного положения, посредничество во взяточничестве и покушение взяточничество).
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 30 апреля сообщили, что в Белореченском филиале вуза и по месту жительства его сотрудников провели обыски, во время которых изъяли более 100 млн рублей. Подтвердить их легальность держатели не смогли. Сейчас следователи устанавливают, откуда сотрудники вуза взяли эти деньги.
19 апреля правоохранители провели обыск в ряде отделов АГУ и изъяли документацию, в том числе книги о выдаче дипломов и приказы о зачислении студентов. В документах указано, что в 2018 году в Адыгейском госуниверситете выдали дипломы о высшем юридическом образовании 120 студентам. В Белореченском филиале за тот же период о высшем юридическом образовании выдали около 1,4 тыс. дипломов.
Кроме того, под подозрение попала еще один, четвертый, технический секретарь приемной комиссии вуза. Против нее завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере). Расследование продолжается.
Как сообщали Юга.ру, в Белореченском филиале Адыгейского государственного университета 22 апреля назначили временно исполняющего обязанности директора.
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